В Краснодаре проходят рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой

В Краснодаре начались рейды по выявлению точек незаконной продажи пиротехники

В составы групп входят сотрудники администрации города и полиции. По словам мэра Евгения Наумова, рейды будут проходить до Нового года и в течение всех январских выходных.

Сейчас в городе 54 точки легальной продажи пиротехники. Пункты расположены во всех районах города.