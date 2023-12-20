В Краснодаре проходят рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой
В Краснодаре начались рейды по выявлению точек незаконной продажи пиротехники
В составы групп входят сотрудники администрации города и полиции. По словам мэра Евгения Наумова, рейды будут проходить до Нового года и в течение всех январских выходных.
Сейчас в городе 54 точки легальной продажи пиротехники. Пункты расположены во всех районах города.
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Напомним, что продажа пиротехники на улицах запрещена. Такой товар обязательно должен иметь сертификат качества, содержать инструкцию на русском языке, информацию о производителе, даты срока годности. Упаковка должна быть целой. Ежегодно пиротехника становится причиной пожаров и травм. Чаще всего при запуске фейерверков и петард страдают дети.
Как писали Юга.ру, ранее глава Краснодара Евгений Наумов напомнил о концепции праздников во время спецоперации в Украине. Он отменил городские фейерверки и попросил жителей отказаться от пиротехники.
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