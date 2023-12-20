В Краснодаре проходят рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру
    © Фото Алёны Живцовой, Юга.ру

В Краснодаре начались рейды по выявлению точек незаконной продажи пиротехники

В составы групп входят сотрудники администрации города и полиции. По словам мэра Евгения Наумова, рейды будут проходить до Нового года и в течение всех январских выходных.

Сейчас в городе 54 точки легальной продажи пиротехники. Пункты расположены во всех районах города.

Читайте также:

Напомним, что продажа пиротехники на улицах запрещена. Такой товар обязательно должен иметь сертификат качества, содержать инструкцию на русском языке, информацию о производителе, даты срока годности. Упаковка должна быть целой. Ежегодно пиротехника становится причиной пожаров и травм. Чаще всего при запуске фейерверков и петард страдают дети.

Как писали Юга.ру, ранее глава Краснодара Евгений Наумов напомнил о концепции праздников во время спецоперации в Украине. Он отменил городские фейерверки и попросил жителей отказаться от пиротехники.

Деньги Краснодар Новый год Полиция Праздники

Все материалы по теме:

Новости

Краснодарцев приглашают на лекцию об Андрее Рублеве и Дионисии
В Краснодаре проходят рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой
В Краснодаре откроется выставка «Разноцветный Новый год»
Гордума Краснодара приняла бюджет на 2024 год с дефицитом в 2,9 млрд рублей
Прогнозируемая стоимость «Новой Анапы» уменьшилась вдвое — до 500 млрд рублей
В 2023 году туристы Краснодарского края заплатили 735 млн рублей курортного сбора

Лента новостей

Реклама на сайте