Мэрия Краснодара опубликовала список точек легальной продажи пиротехники

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя valeria_aksakova с сайта freepik.com
    © Фото пользователя valeria_aksakova с сайта freepik.com

Администрация Краснодара опубликовали список мест, где можно законно приобрести салюты и фейерверки

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе работают 54 торговые точки по продаже пиротехники. В администрации напомнили, что покупка некачественной пиротехники может привести к проблемам.

Где купить пиротехнику в Краснодаре?

Где купить пиротехнику в Краснодаре?

«Мы ведём постоянную работу по выявлению уличных торговцев фейерверками. Покупка пиротехники в таких местах и её неправильное использование несет угрозу здоровью и может стать причиной пожара», — рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская.

В мэрии также отметили, что у продаваемой пиротехники должны быть: сертификат, целостность упаковки, инструкция по применению на русском языке, информация о производителе, дата производства и срок годности.

Напомним, что в Краснодаре на Пушкинской площади 26 декабря откроется новогодняя ярмарка.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае не будет масштабных мероприятий на Новый год.

Краснодар Новый год Пиротехника Пожары Торговля

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Мэрия Краснодара опубликовала список точек легальной продажи пиротехники
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