Мэрия Краснодара опубликовала список точек легальной продажи пиротехники

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что в городе работают 54 торговые точки по продаже пиротехники. В администрации напомнили, что покупка некачественной пиротехники может привести к проблемам.

«Мы ведём постоянную работу по выявлению уличных торговцев фейерверками. Покупка пиротехники в таких местах и её неправильное использование несет угрозу здоровью и может стать причиной пожара», — рассказала начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Ольга Ольшанская.



В мэрии также отметили, что у продаваемой пиротехники должны быть: сертификат, целостность упаковки, инструкция по применению на русском языке, информация о производителе, дата производства и срок годности.

Напомним, что в Краснодаре на Пушкинской площади 26 декабря откроется новогодняя ярмарка.



Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае не будет масштабных мероприятий на Новый год.