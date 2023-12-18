В Краснодарском крае открыли 160 елочных базаров

Краснодарский край

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  • © Фото Алены Живцовой, Юга.ру
    © Фото Алены Живцовой, Юга.ру

На Кубани открыли более 160 елочных базаров и 40 новогодних ярмарок

Данные торговые точки будут работать в регионе до 31 декабря включительно. Об этом сообщает пресс-служба департамента потребсферы Краснодарского края.

Новогодние елки дорожают. Импортные — вдвое:

В ведомстве уточнили, что ели, сосны и пихты на Кубань доставили из питомников Пермского края, Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей и других регионов РФ.

«На всех елочных базарах и предновогодних ярмарках у продавцов должны быть документы, подтверждающие легальность и безопасность хвойных деревьев», — поделился руководитель департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя края Роман Куринный.

Как писали ранее Юга.ру, власти Краснодара отменили городские фейерверки и попросили жителей отказаться от пиротехники.

Новый год Торговля Ярмарки

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