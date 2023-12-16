В Краснодаре пройдет выставка работ Эдуарда Мане и Клода Моне

Представлены репродукции работ знаменитых французских художников, созданные в технике жикле. В рамках экскурсий посетители смогут узнать о вдохновляющих историях, легендарных местах и важных событиях, которые вдохновили Мане и Моне на создание своих произведений. Также для гостей будет доступен аудиогид.

«Экспозиция предоставит зрителям уникальную возможность познакомиться с яркими и пронзительными работами этих великих мастеров», — уверены в пресс-службе выставочного зала.

Клод Моне — один из основателей импрессионизма. Один из немногих художников, добившихся признания еще при жизни. Аукционный рекорд среди его работ составляет 110 млн долларов после продажи в 2019 году на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке картины «Стог сена в Живерни».



Эдуард Мане — живописец и график, один из родоначальников импрессионизма. Картина «Весна» (портрет французской актрисы Жанны Демарси с зонтиком в руках)продана за рекордную для произведения художника сумму 65 млн долларов на торгах Christie`s в Нью-Йорке.

Выставка будет работать до 4 февраля 2024 года по адресу улица Рашпилевская, 32.