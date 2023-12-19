В Москве аэропорты временно перестали принимать и отправлять самолеты. Несколько рейсов задержали, в том числе в Сочи

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» приостановили прием и выпуск самолетов из-за работы ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 декабря сообщил о сбитом беспилотнике над Одинцовским округом.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о введении плана «ковер» в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» из-за работы ПВО.

В пресс-службе сочинского аэропорта Юга.ру узнали, что объект работает в штатном режиме. Все воздушные суда вылетают по расписанию. Судя по информации телеграм-каналов, самолеты, которые вылетели во «Внуково» и «Домодедово», перенаправляют на аэродром «Шереметьево».

На онлайн-табло аэропорта «Внуково» видно, что в 11:28 рейс вылетел в Сургут. После этого вылета все следующие по расписанию самолеты были задержаны, в том числе рейс из Москвы в Сочи. Самолет должен был отправиться на юг в 11:30, вылет перенесли на 13:25.

На онлайн-табло аэропорта «Домодедово» указано, что в 12 часов завершилась посадка на рейс в Сочи. О вылете или задержке информации на сайте нет. На табло сочинского аэропорта указано, что прилет самолет задерживается, посадка в Сочи была запланирована на 15:35, ее перенесли на 17:00.