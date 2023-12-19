В Краснодарском крае к Новому году подорожали овощи, фрукты и цитрусовые

Краснодарский край

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  • © flickr.com, Фото Сергея Чернякова
    © flickr.com, Фото Сергея Чернякова

Юга.ру проанализировали данные статистики о средних ценах на продукты в Краснодарском крае в преддверии Нового года

По данным Краснодарстата, средние цены на фрукты и цитрусовые в Краснодарском крае с ноября 2022 года выросли на 37,5%. Что и на сколько подорожало:

  • яблоки — на 29,7%
  • груши — на 52,3%
  • апельсины — на 41,5%
  • виноград — на 67,8%
  • лимоны — на 43,7%
  • бананы — на 48,8%

По данным Краснодарстата, овощи в регионе в среднем подорожали на 26%. Больше всего в цене за год выросли помидоры, килограмм стал дороже на 48,8%. Цена на чеснок выросла на 45%. Капуста стала дороже на 39,8%.

Индекс оливье:

Стоимость алкогольных напитков выросла в среднем на 5,5%. При этом, как подсчитали в Краснодарстате, шампанское подорожало на 6%, вина — на 9,2%.

Средняя стоимость российской икры лососевых, по данным ведомства, почти не изменилась, рост составляет 1%.

Как писали Юга.ру, кубанские виноделы опровергли прогноз роста цен из-за повышения акцизов. Что они рассказали, читайте здесь.

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