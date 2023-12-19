В Краснодарском крае к Новому году подорожали овощи, фрукты и цитрусовые
Юга.ру проанализировали данные статистики о средних ценах на продукты в Краснодарском крае в преддверии Нового года
По данным Краснодарстата, средние цены на фрукты и цитрусовые в Краснодарском крае с ноября 2022 года выросли на 37,5%. Что и на сколько подорожало:
- яблоки — на 29,7%
- груши — на 52,3%
- апельсины — на 41,5%
- виноград — на 67,8%
- лимоны — на 43,7%
- бананы — на 48,8%
По данным Краснодарстата, овощи в регионе в среднем подорожали на 26%. Больше всего в цене за год выросли помидоры, килограмм стал дороже на 48,8%. Цена на чеснок выросла на 45%. Капуста стала дороже на 39,8%.
Стоимость алкогольных напитков выросла в среднем на 5,5%. При этом, как подсчитали в Краснодарстате, шампанское подорожало на 6%, вина — на 9,2%.
Средняя стоимость российской икры лососевых, по данным ведомства, почти не изменилась, рост составляет 1%.
Как писали Юга.ру, кубанские виноделы опровергли прогноз роста цен из-за повышения акцизов. Что они рассказали, читайте здесь.