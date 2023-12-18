Уралсиб получил две награды в номинации «Креатив года» премии Retail Finance Awards

Журнал The Retail Finance подвел итоги ХVII ежегодной премии за достижения в развитии розничного финансового бизнеса в России

Награды в ключевых номинациях получили самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке страны.

В этом году Уралсиб одержал победу в номинации «Креатив года». Ее присудили за ребрендинг — он стал одним из самых заметных обновлений бренда среди финансовых институтов. Кампания стартовала в конце 2021 года, ее целью стало создание нового образа банка: современного, узнаваемого, надежного, солидного и при этом близкого людям. В этом году эволюция бренда продолжилась: новый образ Уралсиба сохранил преемственность, историческое значение, характер банка и усилил его достоинства.

В той же номинации банк взял и 2 место — «за инновационную механику проведения акции с любовью к болельщикам». В октябре 2022 года Уралсиб запустил «Футбольный кешбэк». Уникальность акции в том, что размер кешбэка по карте ФК «Краснодар» зависел от результатов игры футбольной команды в Российской Премьер-лиге 2022/2023 и был равен разнице забитых и пропущенных мячей. Например, в предпоследнем месяце чемпионата владельцы карт получили максимальный размер кешбэка — 6%. Для участия в акции нужно было заказать кобрендовую карту ФК «Краснодар» в любом отделении или на сайте банка в Краснодарском крае до 30 июня. Акцию сопровождали различные конкурсы, промоакции и капсульная коллекция мерча.

Именное место на стадионе и повышенный кешбэк: что еще известно о новой совместной карте ФК «Краснодар» и Уралсиба

Премию Retail Finance Awards учредил журналом TheRetailFinance в 2007 году. Участников конкурса отбирают в два этапа. В этом году в финал вышло около 100 проектов. В финале редакция журнала определила победителей, основываясь на критериях премии, собственных принципах и анализе розничного финансового рынка.

Как писали Юга.ру, Уралсиб повысил ставку на остаток по картам «Прибыль» и «ФК Краснодар».