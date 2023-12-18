Авиакомпания Nordwind планирует запустить рейс из Казани в Краснодар

Коммерческий директор Nordwind рассказал о готовности авиакомпании запустить рейс из Казани в Краснодар

18 декабря замгендиректора Nordwind Антон Маттис сообщил «РБК Татарстан», что у авиакомпании есть подтвержденные слоты в обоих аэропортах. Сейчас представители авиалинии ждут официального открытия краснодарской гавани.

Что известно об открытии аэропорта в Краснодаре:

«Ничто не мешает нам открыть этот рейс, получив информацию, что аэропорт готов обслуживать рейсы и пассажиров», — рассказал Маттис.

Коммерческий директор авиакомпании добавил, что рейс в Краснодар будет пересекаться с сибирскими маршрутами из Красноярска, Омска, Новокузнецка и Якутска. Казань станет пересадочным пунктом для других рейсов Nordwind.



Напомним, что 15 декабря аэропорт Краснодара принял первый гражданский рейс с начала СВО. Днем самолет авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод приземлился в «Пашковском» аэродроме.

Как писали ранее Юга.ру, рабочая группа Минобороны признала возможным возобновление работы краснодарского аэропорта. Во время «Прямой линии» Владимир Путин заявил, что открытие гавани надо «еще раз проанализировать».