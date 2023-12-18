В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков и угрозы подъема воды в реках

18 декабря в ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что до конца суток 20 декабря в регионе ожидаются сильные осадки. Спасатели предупреждают, что уровень воды в реке Кубань в районе Горячего Ключа и в Северском районе может подняться до неблагоприятных отметок.

Также вода может подняться в реках Черноморского побережья, на территории Геленджика и Туапсинского района.