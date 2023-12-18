В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков и угрозы подъема воды в реках
МЧС Кубани предупредило жителей региона об ухудшении погоды 18-19 декабря
18 декабря в ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что до конца суток 20 декабря в регионе ожидаются сильные осадки. Спасатели предупреждают, что уровень воды в реке Кубань в районе Горячего Ключа и в Северском районе может подняться до неблагоприятных отметок.
Также вода может подняться в реках Черноморского побережья, на территории Геленджика и Туапсинского района.
В ГУ МЧС Краснодарского края предупредили о налипании мокрого снега и гололеде на территории региона до конца суток 18 декабря.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «112» — единый номер вызова экстренных служб;
- «01» — единый номер пожарных и спасателей;
- «101» — единый номер пожарных и спасателей с мобильных телефонов;
- 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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