В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков и угрозы подъема воды в реках

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МЧС Кубани предупредило жителей региона об ухудшении погоды 18-19 декабря

18 декабря в ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что до конца суток 20 декабря в регионе ожидаются сильные осадки. Спасатели предупреждают, что уровень воды в реке Кубань в районе Горячего Ключа и в Северском районе может подняться до неблагоприятных отметок.

Также вода может подняться в реках Черноморского побережья, на территории Геленджика и Туапсинского района.

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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «112» — единый номер вызова экстренных служб;
  • «01» — единый номер пожарных и спасателей;
  • «101» — единый номер пожарных и спасателей с мобильных телефонов;
  • 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
МЧС Погода Река Кубань

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В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных осадков и угрозы подъема воды в реках
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