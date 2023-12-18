Неделя в Краснодаре начнется с дождей и повышения температуры

На понедельник краснодарский ЦГМС прогнозирует в столице региона дождь, западный ветер до 6-11 м/с и повышение дневной температуры воздуха до +7 °С. Местами возможен туман. Эта же погода сохранится и во вторник, ветер стихнет.

В Краснодарском крае начало недели будет облачным. Местами возможен мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах осадки будут очень сильными. Сохраняется гололед, гололедно-изморозевое отложение, сильное налипание мокрого снега на провода и деревья.

Будет дуть западный ветер 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с. На Азовском побережье ветер будет сильнее, до 15-18 м/с, на Черноморском — до15-20 м/с. Ночные температуры в разных районах края будут колебаться от -10 °С (в горах) до +3 °С, дневные от -4 °С до +10 °С (на побережье).

На следующие дни пронозируют повышение температуры до +11... +13 °С.