В Краснодаре выпал снег. Что происходит на дорогах и что видят жители
16 декабря в Краснодаре выпал снег, он продолжал идти в ночь с субботы на воскресенье
Высота снежного покрова небольшая, по свидетельству очевидцев толщина слоя снега на газонах и на крышах достигает 6-7 сантиметров. К полудню он начал постепенно таять.
МЧС Кубани предупредило о гололедице на дорогах, попросив жителей и гостей региона воздержаться от дальних поездок на автомобиле, чтобы избежать заносов, ДТП, попадания в кювет.
А вот что увидели сегодня редактор Юга.ру и жители Краснодара.
Вместе со снегом некоторые краснодарцы увидели неожиданные спецэффекты: во дворе ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской барахлила подсветка дворового освещения.
Жители Кропоткина показали новогоднюю атмосферу в небольшом видео с украшенной городской елкой и падающим снегом.
Администрация Краснодара отчиталась о расчистке снега на дорогах и тротуарах.
Синоптики прогнозируют осадки на территории края, сохранение околонулевой температуры, местами гололед.