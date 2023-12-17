В Краснодаре выпал снег. Что происходит на дорогах и что видят жители

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

16 декабря в Краснодаре выпал снег, он продолжал идти в ночь с субботы на воскресенье

Высота снежного покрова небольшая, по свидетельству очевидцев толщина слоя снега на газонах и на крышах достигает 6-7 сантиметров. К полудню он начал постепенно таять.

МЧС Кубани предупредило о гололедице на дорогах, попросив жителей и гостей региона воздержаться от дальних поездок на автомобиле, чтобы избежать заносов, ДТП, попадания в кювет.

А вот что увидели сегодня редактор Юга.ру и жители Краснодара.

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксёновой, Юга.ру

Вместе со снегом некоторые краснодарцы увидели неожиданные спецэффекты: во дворе ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской барахлила подсветка дворового освещения.

Жители Кропоткина показали новогоднюю атмосферу в небольшом видео с украшенной городской елкой и падающим снегом.

Администрация Краснодара отчиталась о расчистке снега на дорогах и тротуарах.

Синоптики прогнозируют осадки на территории края, сохранение околонулевой температуры, местами гололед.

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