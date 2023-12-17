В Краснодаре выпал снег. Что происходит на дорогах и что видят жители

16 декабря в Краснодаре выпал снег, он продолжал идти в ночь с субботы на воскресенье

Высота снежного покрова небольшая, по свидетельству очевидцев толщина слоя снега на газонах и на крышах достигает 6-7 сантиметров. К полудню он начал постепенно таять.

МЧС Кубани предупредило о гололедице на дорогах, попросив жителей и гостей региона воздержаться от дальних поездок на автомобиле, чтобы избежать заносов, ДТП, попадания в кювет.