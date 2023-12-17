В Краснодаре и крае на дорогах местами гололед, водителей просят оставаться дома

Краснодарский край

Распечатать

  • Обледеневший Краснодар © Фото Юга.ру
    Обледеневший Краснодар © Фото Юга.ру

В Краснодарском крае выпал снег, 17 декабря на многих участках трасс возможен гололед с опасностью заносов

Краснодарский ЦГМС предупредил о гололедно-изморозевом отложении на территории края. Днем осадки не прогнозируют. Температура воздуха в течение дня будет местами колебаться в околонулевых значениях, от -1 °С до +1 °С.

Центр погоды «Фобос» подтверждает прогноз по холодной погоде, цитируем утренний прогноз на воскресенье, 17 декабря: «вместе с северными ветрами в регион продолжат поступать осадки в смешанной фазе, которые местами будут сильными, и новые порции холодного воздуха».

МЧС Краснодарского края напомнило, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. 44 единицы техники повышенной проходимости и 108 человек личного состава находятся в повышенной готовности, подготовлены подвижные пункты обогрева на случай необходимости.

Ведомство призывает жителей и гостей края воздержаться от дальних поездок на автомобиле и турпоходов. В случае ЧС можно звонить по телефонам 01, 101 и 112.

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара предупредила о возможности сильного гололеда до конца суток 17 декабря. Еще один городской экстренный телефон: 214-33-36.

Госавтоинспекция Кубани докладывает о ситуации на дорогах края. В Белореченском, Курганинском, Тбилисском районах выпал снег, на трассах работает снегоуборочная техника, дежурят сотрудники ГИБДД.

Юга.ру писали, что в Краснодаре запустили новогодние трамваи и троллейбусы, расписание и маршруты праздничного транспорта можно посмотреть здесь.

Автомобили Дороги Краснодар Погода

Новости

Некоторые рейсы из аэропорта Сочи задерживаются и откладываются
В центре Краснодаре открылась выставка про Новый год. Вход бесплатный
В Краснодаре выпал снег. Что происходит на дорогах и что видят жители
Рабочая группа Минобороны признала, что аэропорт Краснодара можно открыть для полетов
В Краснодаре и крае на дорогах местами гололед, водителей просят оставаться дома
В Краснодаре пройдет лекция-спектакль «Новогодние праздники: история и современность»

Лента новостей

Идея подарка на Новый год
14 декабря, 17:07
Идея подарка на Новый год
5 детских книг для семейного чтения на зимних каникулах
«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле
15 декабря, 10:25 Реклама
«Счастливая» кабинка и маршмеллоу на гриле
Встречаем Новый Год в горах «Роза Хутор»
В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение
14 декабря, 15:10 Реклама
В краснодарском храме Андрея Первозванного прошло праздничное богослужение
Фоторепортаж

Реклама на сайте