В Краснодаре и крае на дорогах местами гололед, водителей просят оставаться дома

В Краснодарском крае выпал снег, 17 декабря на многих участках трасс возможен гололед с опасностью заносов

Краснодарский ЦГМС предупредил о гололедно-изморозевом отложении на территории края. Днем осадки не прогнозируют. Температура воздуха в течение дня будет местами колебаться в околонулевых значениях, от -1 °С до +1 °С.

Центр погоды «Фобос» подтверждает прогноз по холодной погоде, цитируем утренний прогноз на воскресенье, 17 декабря: «вместе с северными ветрами в регион продолжат поступать осадки в смешанной фазе, которые местами будут сильными, и новые порции холодного воздуха».

МЧС Краснодарского края напомнило, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. 44 единицы техники повышенной проходимости и 108 человек личного состава находятся в повышенной готовности, подготовлены подвижные пункты обогрева на случай необходимости.

Ведомство призывает жителей и гостей края воздержаться от дальних поездок на автомобиле и турпоходов. В случае ЧС можно звонить по телефонам 01, 101 и 112.

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара предупредила о возможности сильного гололеда до конца суток 17 декабря. Еще один городской экстренный телефон: 214-33-36.