В Краснодаре прогнозируют снег и гололед

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Синоптики предупредили о морозе в Краснодаре

По данным ЦГМС Краснодарского края, в Краснодаре 16 декабря будет дождливо и холодно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед, температура воздуха будет держаться на уровне 0…-2 °C.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» рассказал, что 17 декабря в Краснодаре будет мороз, выпадет снег. Температура воздуха не поднимется выше -1 °C. А минимальное значение составит -3 °C. На дорогах города в воскресенье обещают гололед.

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На Черноморском побережье Краснодарского края синоптики обещают 4…9 °C. Будет дуть северный, северо-восточный ветер 6-11 м/с, порывы достигнут 17-22 м/с.

Напомним, в Краснодаре запустили новогодние троллейбусы и трамваи, расписание Юга.ру публиковали здесь.

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