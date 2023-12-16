В Краснодаре прогнозируют снег и гололед

Синоптики предупредили о морозе в Краснодаре

По данным ЦГМС Краснодарского края, в Краснодаре 16 декабря будет дождливо и холодно. Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололед, температура воздуха будет держаться на уровне 0…-2 °C.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» рассказал, что 17 декабря в Краснодаре будет мороз, выпадет снег. Температура воздуха не поднимется выше -1 °C. А минимальное значение составит -3 °C. На дорогах города в воскресенье обещают гололед.

На Черноморском побережье Краснодарского края синоптики обещают 4…9 °C. Будет дуть северный, северо-восточный ветер 6-11 м/с, порывы достигнут 17-22 м/с.