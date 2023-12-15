В парке «Краснодар» появится новый арт-объект

Он появится там, где прошлой зимой было дерево жизни, а летом высаживали композицию из цветов, иллюстрирующую картину Рене Магритта «Пламя». Об установке объекта, которая станет частью новогоднего украшения парка, рассказали в соцсетях местные жители и даже показали схему расположения всех объектов.

В настоящее время рабочие закрепляют планеты. Уже появились Земля и Венера. Экспозицию дополнят 354 световые «звезды».