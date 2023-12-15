В парке «Краснодар» появится новый арт-объект

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»

В парке «Краснодар» на крыше энергоцентра начали устанавливать новый арт-объект «Большой парад планет»

Он появится там, где прошлой зимой было дерево жизни, а летом высаживали композицию из цветов, иллюстрирующую картину Рене Магритта «Пламя». Об установке объекта, которая станет частью новогоднего украшения парка, рассказали в соцсетях местные жители и даже показали схему расположения всех объектов.

В настоящее время рабочие закрепляют планеты. Уже появились Земля и Венера. Экспозицию дополнят 354 световые «звезды».

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Помимо новых арт-объектов, в парке будут и полюбившиеся светящиеся пингвины, бабочки и ангелы, которые украшали городское пространство в прошлые годы. В парке «Краснодар» сейчас активно идет подготовка к Новому году. Рабочие уже высадили шалфей со светодиодами, обвили деревья гирляндами, а некоторые укрыли в теплые скафандры. Также альпинисты украсили стадион «Краснодар» светящимися снежинками.

Как писали Юга.ру, скульптурная композиция «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» попала в десятку лучших арт-объектов России.

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