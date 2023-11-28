В Краснодарском крае в 2026 году построят многоуровневую развязку

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Росавтодор» https://t.me/rosavtodor/1360
    © Скриншот из телеграм-канала «Росавтодор» https://t.me/rosavtodor/1360

В месте слияния трасс А-146 и А-290 у въезда в посёлок Верхнебаканский в районе Новороссийска до конца 2026 года возведут многоуровневую развязку

О строительстве многоуровневой развязки 27 ноября сообщил телеграм-канал «Росавтодор». По плану она должна разгрузить местный трафик и обеспечить более безопасное движение по данному участку. Эта дорога — часть проекта по возведению скоростных подходов к Крымскому мосту.

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В составе многоуровневой развязки: 

  • три направления в стороны Краснодара, Анапы и Новороссийска;
  • два путепровода;
  • шесть съездов.

Сейчас там возводят фундаменты путепроводов на двух съездах и подпорную стену на сваях. Также специалисты переоборудуют сети связи. 

На объекте пересаживают несколько тысяч редких растений — сосны Палласа, можжевельник и полевые цветы семейства лютиковых.

Напомним, что на месте строительства этой развязки археологи обнаружили могилу древнего воина и его коня.

Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году Адыгея выделит более 4,1 млрд рублей на строительство дорог.

Автомобили Благоустройство Дороги Новороссийск Строительство Транспорт

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