В Краснодарском крае в 2026 году построят многоуровневую развязку
В месте слияния трасс А-146 и А-290 у въезда в посёлок Верхнебаканский в районе Новороссийска до конца 2026 года возведут многоуровневую развязку
О строительстве многоуровневой развязки 27 ноября сообщил телеграм-канал «Росавтодор». По плану она должна разгрузить местный трафик и обеспечить более безопасное движение по данному участку. Эта дорога — часть проекта по возведению скоростных подходов к Крымскому мосту.
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В составе многоуровневой развязки:
- три направления в стороны Краснодара, Анапы и Новороссийска;
- два путепровода;
- шесть съездов.
Сейчас там возводят фундаменты путепроводов на двух съездах и подпорную стену на сваях. Также специалисты переоборудуют сети связи.
На объекте пересаживают несколько тысяч редких растений — сосны Палласа, можжевельник и полевые цветы семейства лютиковых.
Напомним, что на месте строительства этой развязки археологи обнаружили могилу древнего воина и его коня.
Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году Адыгея выделит более 4,1 млрд рублей на строительство дорог.