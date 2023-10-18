На ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 голу направили 56,8 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На ремонт дорог в Краснодарском крае в 2023 году направили на 7 млрд рублей больше, чем в 2022 году

На реализацию госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2023 году направили 56,8 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Это на 7,8 млрд рублей больше, чем в 2022 году.

Из федерального бюджета на ремонт дорог направили 8,5 млрд рублей, из краевого — 47,7 млрд рублей. Еще 570,5 млн рублей — местный бюджет. 

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До конца 2023 года по проекту «Безопасные дороги» планируют завершить 116 участков протяженностью 226,5 км. В трех городских агломерациях работы завершили досрочно. В нормативное состояние привели 90 объектов протяженностью около 100 км. Общий объем финансирования составил 2,2 млрд рублей.

Отмечается, что в 2023-2027 годах Краснодарский край получит 230,6 млрд рублей на строительство и ремонт дорог местного, регионального и федерального значений.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике запустили движение по новым развязкам на М-4 «Дон». Их общая протяженность составляет 9 км. 

Деньги Дороги Ремонт дорог

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