В Краснодаре стартовала продажа квартир в самом большом жилом комплексе ГК ТОЧНО «Первое место»

Комплекс класса комфорт плюс займет 71 га и станет не только самым крупным проектом компании, но и одним из самых масштабных в России.

Жилой район «Первое место» строят в микрорайоне Новознаменском, в северо-восточной части Краснодара. Здесь возведут 18 кварталов — 31 дом высотой от 8 до 18 этажей.