В Краснодаре стартовала продажа квартир в самом большом жилом комплексе ГК ТОЧНО «Первое место»
15 декабря федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) объявил старт продаж жилья в Новознаменском районе Краснодара
Комплекс класса комфорт плюс займет 71 га и станет не только самым крупным проектом компании, но и одним из самых масштабных в России.
Жилой район «Первое место» строят в микрорайоне Новознаменском, в северо-восточной части Краснодара. Здесь возведут 18 кварталов — 31 дом высотой от 8 до 18 этажей.
В каждом подъезде будут дизайнерские холлы в стиле отельного лобби, лапомойки для животных, отдельные колясочные и велосипедные. Также в домах расположат просторные кладовые помещения и комнаты с постаматами для писем и посылок из маркетплейсов.
На первых этажах многоуровневых парковок оборудуют коммерческие помещения (более 61 тыс. кв. метров). Жителям будут доступны собственный фитнес-центр, кафе, рестораны и магазины.
Девелопер традиционно благоустроит придомовую территорию и создаст рекреационные зоны: пешеходный бульвар протяженностью 1,5 км, детские и спортивные площадки, мангальные зоны и локации для отдыха.
Как в 2021 году выглядел будущий микрорайон Краснодара на 200 тысяч жителей:
ГК ТОЧНО построит в «Первом месте» и социальные объекты: школу на 1700 мест с крытым 25-метровым бассейном и 5 детских садов на 1490 мест. На территории уже работают школа на 1100 мест и детский сад на 250 мест.
В паковой зоне жилого комплекса возведут храм Иконы Божьей Матери «Знамение».
ГК ТОЧНО запустила в Краснодаре программу единой ипотеки:
ГК ТОЧНО всегда выбирает перспективные локации — отсюда можно быстро выехать на М-4 Дон и трассу в направлении Черного моря и горнолыжных курортов.
Согласно генплану Краснодара, в микрорайоне Новознаменском построят самый крупный медицинский кластер в ЮФО, многопрофильный университетский кампус, филиал КубГУ, общественно-деловые зоны, физкультурно-оздоровительные центры, спортивные комплексы и многое другое.
Сдать первую очередь одного из самых масштабных проектов в России планируют во втором полугодии 2026 года.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске стартовала продажа квартир с видом на море от ГК ТОЧНО.