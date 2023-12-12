Актер из «Слово пацана» опроверг слухи о съемках сериала в Краснодаре

Также актер назвал фейком объявления о съемках киноленты в других городах. По его словам, сейчас команда снимает детали восьмой серии первого сезона, а а о съемках второго сезона никто не говорил.



Редакция Юга.ру нашла телеграм-каналы, созданные мошенниками. В одном из них предлагают роль в массовке с максимальной оплатой до 3 тыс. рублей за смену, а во втором — ищут девушек и парней от 16 до 30 лет для съемок в Москве и Казани.



Как писали ранее Юга.ру, в России снимут мультфильм по мотивам детских книг писательницы из Краснодарского края Славяны Бушневой. Герои заговорят на русском и черкесском языках.