Актер из «Слово пацана» опроверг слухи о съемках сериала в Краснодаре

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Иван Янковский, сыгравший роль в сериале «Слово пацана», опроверг информацию о съемках драмы в Краснодаре

Актер Иван Янковский (Вова Адидас) сообщил в соцсетях, что съемки сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не будут проходит в Краснодаре. На это обратил внимание «Ъ-Кубань».

Лунатики, привидения и маньяки:

Также актер назвал фейком объявления о съемках киноленты в других городах. По его словам, сейчас команда снимает детали восьмой серии первого сезона, а а о съемках второго сезона никто не говорил.

Редакция Юга.ру нашла телеграм-каналы, созданные мошенниками. В одном из них предлагают роль в массовке с максимальной оплатой до 3 тыс. рублей за смену, а во втором — ищут девушек и парней от 16 до 30 лет для съемок в Москве и Казани.

Как писали ранее Юга.ру, в России снимут мультфильм по мотивам детских книг писательницы из Краснодарского края Славяны Бушневой. Герои заговорят на русском и черкесском языках.

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