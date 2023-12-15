Всероссийское общество слепых провело в Краснодаре форум «День открытых людей»
Краснодарская краевая организация Всероссийского общества слепых (ВОС) 12 декабря провела форум «День открытых людей»
Событие направлено на объединение интересов молодых активных людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, на их интеллектуальное развитие и интеграцию в общество. Форум посетили более 50 гостей из 15 городов региона.
На круглом столе поднимали вопросы, стоящие перед местными организациями ВОС, и пытались найти пути их решений. Также участники делились передовым опытом и лучшими практиками. В программу образовательной части вошел тренинг по повышению финансовой грамотности. А инклюзивный блогер поделился опытом и инструментами, как можно незрячему человеку эффективно и интересно вести социальные сети.
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«Форум поистине стал настоящим праздником, объединившим на одной площадке ярких творческих и интересных молодых людей со всего края. Мы проводим такие мероприятия, чтобы не только подчеркнуть проблемы, которые существуют у людей с инвалидностью, но и чтобы ещё раз показать, что способности и потенциал у людей с ограниченными возможностями безграничны», — прокомментировал Юрий Третьяк, председатель ККО ВОС.
Как писали Юга.ру, в конце декабря 2022 года в Краснодаре открылся первый в регионе центр полезной занятости для молодых людей с инвалидностью «Окколо». Здесь можно получить профессию, попробовать найти работу и просто провести время в компании.