Всероссийское общество слепых провело в Краснодаре форум «День открытых людей»

Событие направлено на объединение интересов молодых активных людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, на их интеллектуальное развитие и интеграцию в общество. Форум посетили более 50 гостей из 15 городов региона.

На круглом столе поднимали вопросы, стоящие перед местными организациями ВОС, и пытались найти пути их решений. Также участники делились передовым опытом и лучшими практиками. В программу образовательной части вошел тренинг по повышению финансовой грамотности. А инклюзивный блогер поделился опытом и инструментами, как можно незрячему человеку эффективно и интересно вести социальные сети.