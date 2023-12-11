Краснодарский край на новогодних праздниках посетят 500 тыс. туристов

На новогодние и рождественские праздники Краснодарский край примет около полумиллиона туристов

Более половины из них отдохнут в Сочи, там уже распроданы около 60% гостиничных номеров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Копайгородский.

С 11 декабря на курорте начал работать межведомственный оперативный штаб с участием региональных специалистов. В городе разработали меры безопасности и маршруты патрулирования полиции, казаков и дружинников. В больницах на дежурства дополнительно заступят медики.

Как писали Юга.ру, в Сочи запустят дополнительный транспорт в горы на Новый год. Также в период выходных и праздничных дней будут курсировать пригородные электропоезда на курорты «Роза Хутор» и Имеретинский.