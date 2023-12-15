В преддверии Нового года россияне оформили вдвое больше кредиток РНКБ

В декабре банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) зафиксировал рост ежедневных выдач кредитных карт почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем ноября

Покупки по кредитным картам особенно актуальны перед новогодними праздниками, в том числе благодаря льготному периоду — в это время на использованные средства не начисляются проценты.

Льготный период по кредитной карте РНКБ — до 115 дней. Он распространяется на все операции по кредитной карте (покупки, снятие наличных и переводы), которые не оформлены в рассрочку. Кредитной картой можно также оплачивать коммунальные платежи, интернет, пополнять счет мобильного телефона. Размер комиссии по таким платежам равен комиссии (или ее отсутствию) при оплате обычной дебетовой картой. Кроме того, за расчеты картой РНКБ клиент может получить кешбэк до 5% по программе лояльности.

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Популярна и услуга рассрочки на покупки по кредитным картам. По условиям, деньги нужно возвращать равными частями за конкретную покупку без процентов в течение 3, 6 или 12 месяцев. При этом клиент единовременно платит комиссию за оформление. С запуска рассрочки по кредитным картам в августе 2023 года клиенты РНКБ воспользовались этой возможностью более 5 тыс. раз. Средний чек рассрочки — 5500 рублей, а срок — 6 месяцев.

Рассрочку можно подключить для покупок в предыдущем и текущем месяце от 1000 рублей. Срок на выбор — 3, 6, 9 или 12 месяцев. Чем он короче, тем меньше комиссия. Лимит кредитной карты не снижается на сумму рассрочки.

Держатели кредитных карт могут оформить рассрочку в мобильном приложении (доступна на смартфоне с Android версии от 1.78.0). Подробные условия рассрочки можно узнать на сайте банка.