В Краснодаре проходит выставка «Иконопись и живопись нового времени»

В Краснодаре 14 декабря открылась выставка «Избранные святые. Иконопись и живопись нового времени»

Это совместный проект художественного музея имени Коваленко и Свято-Троицкого собора. Посетители увидят более 25 произведений 17 — начала 20 веков в разных жанрах и стилях: иконы, портреты неизвестных художников, работы итальянских и русских живописцев, в которых собраны фигуры различных святых.

В экспозицию также вошли отдельные образцы народного изобразительного искусства, которые на рубеже 19–20 веков относили к категории «примитива», такие как «Казак Мамай» и «Эсфирь» кисти неизвестных народных мастеров 19 века.

Выставка будет работать до 28 января 2024 года по адресу улица Красная, 13.