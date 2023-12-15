В Краснодаре проходит выставка «Иконопись и живопись нового времени»
В Краснодаре 14 декабря открылась выставка «Избранные святые. Иконопись и живопись нового времени»
Это совместный проект художественного музея имени Коваленко и Свято-Троицкого собора. Посетители увидят более 25 произведений 17 — начала 20 веков в разных жанрах и стилях: иконы, портреты неизвестных художников, работы итальянских и русских живописцев, в которых собраны фигуры различных святых.
В экспозицию также вошли отдельные образцы народного изобразительного искусства, которые на рубеже 19–20 веков относили к категории «примитива», такие как «Казак Мамай» и «Эсфирь» кисти неизвестных народных мастеров 19 века.
Выставка будет работать до 28 января 2024 года по адресу улица Красная, 13.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале открылась фондовая экспозиция «Зимняя рапсодия». Собранные произведения на зимнюю тему предлагают зрителю взглянуть в новом ключе на извечное и обыденное, увидеть красоту и умиротворение в окружающей повседневности.