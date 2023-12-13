В Краснодаре открылась выставка «Зимняя рапсодия»
В Краснодарском краевом выставочном зале 12 декабря открылась фондовая экспозиция «Зимняя рапсодия»
Собранные произведения на зимнюю тему предлагают зрителю взглянуть в новом ключе на извечное и обыденное, увидеть красоту и умиротворение в окружающей нас повседневности, сообщает пресс-служба выставочного зала.
Представленная фондовая живопись позволяет познакомиться с творчеством художников Краснодарского края. Среди авторов — Иван Лунин, Илья Яншин, Людмила Блохина, Игорь Пугач, Сергей Дудко, Феликс Сычев и другие.
Выставка будет работать до 20 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 декабря состоится лекция «Фицджеральд. Сказки века джаза».