Жители Краснодарского края смогут увидеть метеорный поток Геминиды в ночь на 15 декабря

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Felix Mittermeier с сайта pexels.com
    © Фото Felix Mittermeier с сайта pexels.com

Жители Кубани смогут наблюдать метеорный поток Геминиды в ночь на 15 декабря

Это один из самых мощных ежегодных метеорных потоков. Космические частицы войдут в атмосферу Земли со скоростью 35 км в секунду и полностью сгорят.

«Сегодняшняя ночь должна дать нам возможность увидеть яркий метеорный поток, который можно сравнить с Персеидами и в отдельные периоды с Леонидами», — рассказал редакции Юга.ру астроном и заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

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По его словам, Геминиды были открыты в конце XIX века. Были и остаются предположения, что этот метеорный поток связан с астероидом Фаэтон. Дело в том, что последние исследования показали, что из него вылетает не пыль, а частицы заледеневших газов. Что указывает на то, что Фаэтон — это все-таки комета.

«Поток дает большое количество метеоров. В этот раз нет Луны, поэтому ожидается, что области замечаемости будет шире. Сам поток действует с 4 по 17 декабря. Если кому-то не повезет увидеть его в пиковую ночь, то смогут наблюдать его и позже. Поток Геминиды будет передвигаться по небосводу с востока на запад. К началу наблюдений можно приступать после 21:00 и практически до рассвета», — добавил Александр Иванов.

Как писали Юга.ру, краснодарцы в ночь с 17 по 18 ноября смогли наблюдать метеорный поток Леониды.

Космос Наука

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