Жители Краснодара смогут увидеть метеорный поток Леониды
Метеорологи рассказали, что жители Краснодара смогут наблюдать пролетающий над землей метеорный поток. Мы спросили об этом эксперта
По данным метеорологов «Яндекс Погоды», метеорный поток смогут наблюдать жители Москвы, Краснодара, Набережных Челнов и Самары. В городах будет малооблачно и без осадков, что позволит рассмотреть явление.
«Чтобы посмотреть на метеоры, нужно выехать за пределы города. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, вдали от источников яркого света. При ясном небе можно заметить 15-20 метеоров за час», — прокомментировали метеорологи сервиса.
Юга.ру спросили об ожидаемом потоке метеоров заведующего астрофизической лабораторией КубГУ Александра Иванова. Он рассказал, что краснодарцы смогут наблюдать явление в ночь с 17 по 18 ноября:
«Пока будет временами облачность. Рваная. Скорее всего, в ночь с пятницы на субботу можно попытаться разглядеть поток хотя бы сквозь облака, если они будут не плотные».
По словам профессора, этот поток назван Леониды в честь созвездия Льва (по-латински звучит «Лео»).
«Поток хорошо виден ближе к утру. Из-под горизонта могут вылетать частички. Ориентир — около 20-30 метеоров в час», — поделился Александр Иванов.
Как писали ранее Юга.ру, 28 октября жители Краснодарского края могли увидеть кровавое затмение.