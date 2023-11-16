Жители Краснодара смогут увидеть метеорный поток Леониды

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дарьи Маяковской для Юга.ру
    © Фото Дарьи Маяковской для Юга.ру

Метеорологи рассказали, что жители Краснодара смогут наблюдать пролетающий над землей метеорный поток. Мы спросили об этом эксперта

По данным метеорологов «Яндекс Погоды», метеорный поток смогут наблюдать жители Москвы, Краснодара, Набережных Челнов и Самары. В городах будет малооблачно и без осадков, что позволит рассмотреть явление. 

Читайте также:

«Чтобы посмотреть на метеоры, нужно выехать за пределы города. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, вдали от источников яркого света. При ясном небе можно заметить 15-20 метеоров за час», — прокомментировали метеорологи сервиса.

Юга.ру спросили об ожидаемом потоке метеоров заведующего астрофизической лабораторией КубГУ Александра Иванова. Он рассказал, что краснодарцы смогут наблюдать явление в ночь с 17 по 18 ноября:

«Пока будет временами облачность. Рваная. Скорее всего, в ночь с пятницы на субботу можно попытаться разглядеть поток хотя бы сквозь облака, если они будут не плотные».

По словам профессора, этот поток назван Леониды в честь созвездия Льва (по-латински звучит «Лео»).

«Поток хорошо виден ближе к утру. Из-под горизонта могут вылетать частички. Ориентир — около 20-30 метеоров в час», — поделился Александр Иванов.

Как писали ранее Юга.ру, 28 октября жители Краснодарского края могли увидеть кровавое затмение.

Космос Краснодар Наука

Новости

Жители Краснодара смогут увидеть метеорный поток Леониды
В Краснодаре Театр балета Юрия Григоровича впервые за 10 лет представит новый спектакль
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Убийство священного оленя»
В Абхазии фиксируют рекордный рост бронирований отдыха на новогодние праздники. Что происходит?
В новый комплекс в центре Краснодара вложат более 5,5 млрд рублей. Когда его построят?
В Краснодаре обсуждают проект метро за 95 млрд рублей. Спросили мнение урбаниста

Лента новостей

Когда в Краснодаре появятся абхазские мандарины
Сегодня, 11:16
Когда в Краснодаре появятся абхазские мандарины
Что продают сейчас и есть ли вкусные мандарины в доставке
В поисках старинной красоты
Вчера, 11:51
В поисках старинной красоты
Где в Краснодаре найти отреставрированные двери
В центре Краснодара появится огромный комплекс «Континент»
Вчера, 17:28
В центре Краснодара появится огромный комплекс «Континент»
Узнали, что там будет

Реклама на сайте