Жители Краснодара смогут увидеть метеорный поток Леониды

По данным метеорологов «Яндекс Погоды», метеорный поток смогут наблюдать жители Москвы, Краснодара, Набережных Челнов и Самары. В городах будет малооблачно и без осадков, что позволит рассмотреть явление.

«Чтобы посмотреть на метеоры, нужно выехать за пределы города. Наблюдать за метеорным потоком лучше всего на открытой местности в хорошую погоду, вдали от источников яркого света. При ясном небе можно заметить 15-20 метеоров за час», — прокомментировали метеорологи сервиса.

Юга.ру спросили об ожидаемом потоке метеоров заведующего астрофизической лабораторией КубГУ Александра Иванова. Он рассказал, что краснодарцы смогут наблюдать явление в ночь с 17 по 18 ноября:



«Пока будет временами облачность. Рваная. Скорее всего, в ночь с пятницы на субботу можно попытаться разглядеть поток хотя бы сквозь облака, если они будут не плотные».



По словам профессора, этот поток назван Леониды в честь созвездия Льва (по-латински звучит «Лео»).



«Поток хорошо виден ближе к утру. Из-под горизонта могут вылетать частички. Ориентир — около 20-30 метеоров в час», — поделился Александр Иванов.



Как писали ранее Юга.ру, 28 октября жители Краснодарского края могли увидеть кровавое затмение.