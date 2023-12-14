В Краснодаре покажут новогодний спектакль-концерт «Холодно не будет»

Герои постановки оказываются в новогоднюю ночь в кафе «Мечта» в окружении незнакомцев. Начало обещает худший вечер в их жизни: скучные конкурсы, ведущий, работающий за еду, разношерстная компания. Все меняется, когда гости начинают сражение за исполнение заветной мечты.

«Мы подумали, что для взрослых нет новогодних спектаклей. Хотя нам всем тоже хочется мечтать, верить в чудеса и загадывать желания под бой курантов. Мы подумали... и сделали. Но в сказках для взрослых, в отличие от утренников, есть место не только веселью. Покачаемся на эмоциональных качелях — всё, как мы любим», — приглашают создатели шоу.

Начало показов в 20:00. Купить билеты можно по ссылке, стоимость 900-1000 рублей. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.