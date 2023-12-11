В Краснодаре покажут антистендап «Сквозь замочную скважину: сказки»

Сексолог Анна Клименко и филолог Анастасия Чернова будут рассказывать о волшебных историях и их героях. Объектами обсуждения станут Дед Мороз, Санта Клаус, Гринч, Снегурочка, Баба Яга, Кощей, Василиса Премудрая, Иванушка Дурачок и другие известные персонажи.

Почему не каждый Дед Мороз может быть Санта Клаусом? Действительно ли Гринч не тот, кем кажется? Из-за чего Снегурочка живет с дедушкой и где ее бабушка? Почему Василиса Премудрая спасает принца, а не наоборот? На эти и многие другие вопросы ответят ведущие концерта.

Начало в 17:00. Стоимость участия 3500 рублей (включены два коктейля и закуски в духе обсуждаемой темы). Встреча пройдет в баре «Детектив, где вы?» по адресу улица Красноармейская, 45.

Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Мой» 16 и 17 декабря состоятся премьерные показы спектакля «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей». В основе постановки лежит одноименная пьеса знаменитого американского драматурга Дона Нигро.