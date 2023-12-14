В Краснодаре откроется художественный проект «Время сказочных историй»
В краснодарской галерее «Арт-союз» 17 декабря откроется художественный проект «Время сказочных историй»
Это ежегодная праздничная экспозиция, в которую вошло более 100 работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства юга России и других регионов страны. Большинство произведений авторы подготовили специально к этой выставке.
Один из залов приглашает зрителей совершить путешествие в детство и окунуться в атмосферу беззаботного времени. Посетители увидят ретро-елку, игрушки и предметы из СССР и постсоветского периода.
Выставка будет работать до 15 января 2024 года по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, в краснодарской «Галерее Ларина» 15 декабря откроется выставка художницы Галины Хайлу «Присутствие». Основная идея ее творчества — переосмысление камеры обскура, которая отсылает к понятию перевернутого мира.