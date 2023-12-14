В Краснодаре откроется художественный проект «Время сказочных историй»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от галереи «Арт-союз»
    © Скриншот из электронного письма от галереи «Арт-союз»

В краснодарской галерее «Арт-союз» 17 декабря откроется художественный проект «Время сказочных историй»

Это ежегодная праздничная экспозиция, в которую вошло более 100 работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства юга России и других регионов страны. Большинство произведений авторы подготовили специально к этой выставке.

Один из залов приглашает зрителей совершить путешествие в детство и окунуться в атмосферу беззаботного времени. Посетители увидят ретро-елку, игрушки и предметы из СССР и постсоветского периода.

Выставка будет работать до 15 января 2024 года по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в краснодарской «Галерее Ларина» 15 декабря откроется выставка художницы Галины Хайлу «Присутствие». Основная идея ее творчества — переосмысление камеры обскура, которая отсылает к понятию перевернутого мира. 

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