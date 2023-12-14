В Краснодаре откроется художественный проект «Время сказочных историй»

Это ежегодная праздничная экспозиция, в которую вошло более 100 работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства юга России и других регионов страны. Большинство произведений авторы подготовили специально к этой выставке.

Один из залов приглашает зрителей совершить путешествие в детство и окунуться в атмосферу беззаботного времени. Посетители увидят ретро-елку, игрушки и предметы из СССР и постсоветского периода.

Выставка будет работать до 15 января 2024 года по адресу улица Октябрьская, 51. Вход свободный.