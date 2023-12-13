В Краснодарской «Галерее Ларина» пройдет выставка «Присутствие»

Галина Хайлу родилась в Краснодарском крае. Свою карьеру как художница она начала в 2000 году. Галина принимала участие в многочисленных выставках и проектах России и зарубежья. С 2008 года является членом отечественного союза художников, сообщает пресс-служба «Галереи Ларина».

Работы Галины Хайлу находятся в фондах Краснодарского музея имени Коваленко, Северо-Кавказского филиала музея искусства народов Востока в Майкопе, Краснодарского краевого выставочного зала, музея современного искусства Erarta в Санкт-Петербурге, а также в частных коллекциях России, Австралии, Германии, Англии, США и Израиля.

Основная идея ее творчества — переосмысление камеры обскура, которая отсылает к понятию перевернутого мира. Как рассказывает художница, свойство камеры обскура схоже с тем, когда автор фокусирует внимание на отблеск света.

Открытие выставки состоится 15 декабря в 18:00. Она продлится до 24 декабря. Посетить экспозицию можно ежедневно с 12:00 до 18:00, кроме понедельника, по адресу: улица Октябрьская, 60/1.

Как писали ранее Юга.ру, 17 декабря краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить социально-психологическую драму «Учитель на замену».