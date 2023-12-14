Аграрии Краснодарского края будут поставлять продукцию в «Магнит» на более выгодных условиях

Товары будут отправлять в магазины и гипермаркеты напрямую, уменьшатся штрафные санкции, снизятся отсрочки платежа и наценки. Первые поставки по новым условиям уже идут в сеть «Магнит». Об этом сайт «РБК Краснодар» узнал у председателя ассоциации «Народный фермер Кубани» Константина Юрова.

«Мы прошли путь от переговоров до завода номенклатуры, подписания договора и начала поставок. И сейчас мы уже можем говорить о том, что при поставках в сети фермеры начали получать уникальные условия. Продукция первого нашего коллеги — члена региональной ассоциации «Народный фермер Кубани» — уже едет в «Магнит» по абсолютно новым и дружелюбным условиям», — пояснил Юров.

Он добавил, что на очереди торговая сеть «Пятерочка», работа с ней уже ведется.

Новые условия будут реализовывать только в отношении малого и среднего бизнеса, зарегистрированного как сельхозпроизводитель. Для этого годовой оборот должен быть не более 800 млн рублей, а численность персонала — не более 100 человек.