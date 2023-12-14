Краснодарцев приглашают на лекцию «Зачем сегодня феминизм»
В краснодарском креативном кластере «Колос» 15 декабря состоится лекция «Зачем сегодня феминизм» от местного образовательного проекта «Зарядка»
Программа:
- почему гендерное равенство еще не достигнуто (нигде);
- за что конкретно в 2023 году борются феминистки;
- почему феминитивы — это важно (а не ерунда и коверкание языка);
- почему вам тоже нужно право на аборт, даже если вы против;
- почему мужчинам тоже стоит поддерживать равноправие.
Встречу проводит Мадина Амади — феминистка и блогерка, пишет о правах женщин и о том, так ли это страшно — быть незамужней бездетной женщиной 40+.
Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 декабря состоится лекция «Фицджеральд. Сказки века джаза». Слушатели попробуют понять, зачем сегодня читать роман «Великий Гэтсби», актуален ли он сейчас или безнадежно устарел.