Краснодарцев приглашают на лекцию «Зачем сегодня феминизм»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В краснодарском креативном кластере «Колос» 15 декабря состоится лекция «Зачем сегодня феминизм» от местного образовательного проекта «Зарядка»

Программа:

  • почему гендерное равенство еще не достигнуто (нигде);
  • за что конкретно в 2023 году борются феминистки;
  • почему феминитивы — это важно (а не ерунда и коверкание языка);
  • почему вам тоже нужно право на аборт, даже если вы против;
  • почему мужчинам тоже стоит поддерживать равноправие.

Встречу проводит Мадина Амади — феминистка и блогерка, пишет о правах женщин и о том, так ли это страшно — быть незамужней бездетной женщиной 40+.

Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 декабря состоится лекция «Фицджеральд. Сказки века джаза». Слушатели попробуют понять, зачем сегодня читать роман «Великий Гэтсби», актуален ли он сейчас или безнадежно устарел. 

Афиша Краснодар Лекции Образование Феминизм

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