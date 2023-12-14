Краснодарцев приглашают на лекцию «Зачем сегодня феминизм»

В краснодарском креативном кластере «Колос» 15 декабря состоится лекция «Зачем сегодня феминизм» от местного образовательного проекта «Зарядка»

Программа:

почему гендерное равенство еще не достигнуто (нигде);

за что конкретно в 2023 году борются феминистки;

почему феминитивы — это важно (а не ерунда и коверкание языка);

почему вам тоже нужно право на аборт, даже если вы против;

почему мужчинам тоже стоит поддерживать равноправие.

Встречу проводит Мадина Амади — феминистка и блогерка, пишет о правах женщин и о том, так ли это страшно — быть незамужней бездетной женщиной 40+.

Начало в 19:00. Стоимость участия — пожертвования от 200 рублей. Количество мест ограничено, необходима регистрация по ссылке. Креативный кластер «Колос» находится по адресу улица Калинина, 368.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 15 декабря состоится лекция «Фицджеральд. Сказки века джаза». Слушатели попробуют понять, зачем сегодня читать роман «Великий Гэтсби», актуален ли он сейчас или безнадежно устарел.