Краснодарцев приглашают на лекцию о романе «Великий Гэтсби»

Слушатели попробуют понять, зачем сегодня читать роман «Великий Гэтсби», актуален ли он сейчас или безнадежно устарел. Вместе с Михаилом Ермаковым они обсудят эпоху, в которой не только происходят события произведения, но и в которой жил сам автор.

Также участники выяснят, почему феномен «Великого Гэтсби» считают ключевым в истории американкой литературы, как роман рифмуется в российской историей и при чем тут Серебряный век.

«Великий Гэтсби» — роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, самое знаменитое литературное произведение «века джаза». Действие развивается в 1920-е годы на «золотом побережье» Лонг-Айленда, среди вилл богачей. Джей Гэтсби известен на всю округу проведением шикарных вечеринок, которые каждую субботу посещают сотни людей. Его цель — привлечь внимание бывшей возлюбленной Дэйзи Бьюкенен.

Начало в 19:00. Стоимость 500 рублей, запись в телеграм-канале. Встреча пройдет по адресу улица Красная, 65.

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