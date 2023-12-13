Власти Краснодара показали схему движения грузовиков в городе перед Новым годом

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала, как грузовым автомобилям двигаться по городу перед новогодними праздниками

Предыстория: В Краснодаре пред Новым годом ограничили проезд грузовиков. С 18 по 31 декабря им запрещено передвигаться по дорогам города в дневное время. Это должно снизить транспортную нагрузку. В связи с этим власти порекомендовали работникам складов и торговых центров Краснодара принимать груз с 22:00 до 06:00.

Схема движения грузовиков в Краснодаре

Схема движения грузовиков в Краснодаре

13 декабря пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала схему подъезда грузовиков к торговым центрам. Они могут передвигаться по городу, объезжая центральные улицы.

Разрешено движение большегрузов по улицам: Западный обход, Восточный обход, Тургеневское шоссе, Уральская, Горячеключевская и др.

Как писали ранее Юга.ру, с 23 декабря на двух улицах Краснодара введут одностороннее движение.

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