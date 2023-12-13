Власти Краснодара показали схему движения грузовиков в городе перед Новым годом

Предыстория: В Краснодаре пред Новым годом ограничили проезд грузовиков. С 18 по 31 декабря им запрещено передвигаться по дорогам города в дневное время. Это должно снизить транспортную нагрузку. В связи с этим власти порекомендовали работникам складов и торговых центров Краснодара принимать груз с 22:00 до 06:00.