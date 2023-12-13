В Ростовской области прошел ледяной дождь. Жители остались без электричества

12 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что из-за гололеда и сильного ветра у жителей региона отключилось электричество. По состоянию на 16:00 без света остались 150 тыс. человек. В Аксае и Аксайском районе ввели режим ЧС. В 21:00 глава региона рассказал , что без электричества остались 180 тыс. жителей.

12 декабря в 23:26 мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил в соцсетях, что горожанам восстановили подачу электроэнергии. Однако, по словам губернатора области, утром 13 декабря без света остаются еще 100 тыс. жителей региона. В каких районах, чиновник не уточнил.



По данным пресс-службы мэрии Ростова-на-Дону, ночью 13 декабря в городе работала спецтехника и обрабатывала улицы реагентами (759 объектов улично-дорожной сети). Из-за отключения света работа трамваев № 1, 4, 6, 7, 10 и троллейбусов № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 17а, 22 приостановлена.



13 декабря занятия полностью отменили в культурных и спортивных учреждениях города. Ростовским школьникам также разрешили остаться дома.



Спасатели Ростовской области предупредили, что 13 декабря в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют гололед, гололедно-изморозевое отложение с сильным восточным ветром до 15-18 м/с.