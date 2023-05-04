Суд запретил строить новый ЖК в районе Гидростроителей в Краснодаре

Пятнадцатый апелляционный суд запретил компании «Акватория» строить новый ЖК в районе Гидростроителей. Ранее такое решение вынес Арбитражный суд Краснодарского края.

Согласно материалам на сайте суда, застройщик хотел возвести дома на участке площадью более 38 тыс. кв. метров по улице Автолюбителей. Но городской департамент архитектуры отказал в строительстве.

Причинами для отказа стало то, что проектом строительства было предусмотрено 771 парковочное место, а по нормам необходимо 799 мест. Также застройщик не предусмотрел требуемое число площадок, а размеры имеющихся сократил на 50% от нормы.

Кроме того, участок для строительства находится в зоне катастрофического затопления, а на прилегающей территории нет объектов социальной инфраструктуры.

Ранее Юга.ру писали, что Четвертый кассационный суд запретил строительство дороги, соединяющей Елизаветинское шоссе и Юбилейный микрорайон в Краснодаре.