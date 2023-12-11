В Сочи в День конституции состоится 50 мероприятий

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

В Сочи 12 декабря отметят День конституции РФ

Состоятся кинопоказы, викторины, правовые лектории. Всего запланировано около 50 мероприятий. В 12:00 на площади у ДК «Юбилейный» будут раздавать символику в цветах государственного флага России, а также проведут опрос среди молодежи на знание основ конституции.

Лавочки, дворы и детские площадки:

В это же время в зале органной и камерной музыки начнется концерт артистов сочинской филармонии «Мы — россияне». В школах, сельских домах культуры и библиотеках запланированы тематические беседы. На уличных медиаэкранах в течение всего дня будут показывать документальные фильмы и видеоролики.

Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Мой» 16 и 17 декабря состоятся премьерные показы спектакля «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей». В основе постановки лежит одноименная пьеса знаменитого американского драматурга Дона Нигро.

Конституция РФ Праздники Сочи

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