В Сочи в День конституции состоится 50 мероприятий

В Сочи 12 декабря отметят День конституции РФ

Состоятся кинопоказы, викторины, правовые лектории. Всего запланировано около 50 мероприятий. В 12:00 на площади у ДК «Юбилейный» будут раздавать символику в цветах государственного флага России, а также проведут опрос среди молодежи на знание основ конституции.

Лавочки, дворы и детские площадки: Как на Кубани голосовали по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году

В это же время в зале органной и камерной музыки начнется концерт артистов сочинской филармонии «Мы — россияне». В школах, сельских домах культуры и библиотеках запланированы тематические беседы. На уличных медиаэкранах в течение всего дня будут показывать документальные фильмы и видеоролики.