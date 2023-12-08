В Краснодаре состоится премьера спектакля «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей»

В краснодарском частном театре «Мой» 16 и 17 декабря состоятся премьерные показы спектакля «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей»

В основе постановки лежит одноименная пьеса знаменитого американского драматурга Дона Нигро. По сюжету начинающий писатель Бен спасает тонущую в океане девушку Трейси возле своего пляжного домика. Борьба между его более терпимым подходом к жизни и ее страхом перед человеческими отношениями становится главным конфликтом.

В главных ролях Паша Тяников и Эвелина Слободанюк. Режиссер — Стас Слободанюк. Саундтрек к спектаклю создала краснодарская группа «Бадун».

Начало в 19:30. Стоимость билетов от 1300 рублей, купить можно по ссылке. Театр «Мой» находится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Пустое место» 9-10 декабря пройдёт новогодний «Точка маркет». Будет представлено 100 уникальных брендов со всей страны.