В Краснодаре состоится премьера спектакля «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей»

Краснодарский край

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  • © Фото v.ivash, Freepik.com
    © Фото v.ivash, Freepik.com

В краснодарском частном театре «Мой» 16 и 17 декабря состоятся премьерные показы спектакля «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей»

В основе постановки лежит одноименная пьеса знаменитого американского драматурга Дона Нигро. По сюжету начинающий писатель Бен спасает тонущую в океане девушку Трейси возле своего пляжного домика. Борьба между его более терпимым подходом к жизни и ее страхом перед человеческими отношениями становится главным конфликтом.

В главных ролях Паша Тяников и Эвелина Слободанюк. Режиссер — Стас Слободанюк. Саундтрек к спектаклю создала краснодарская группа «Бадун».

Начало в 19:30. Стоимость билетов от 1300 рублей, купить можно по ссылке. Театр «Мой» находится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х. 

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Пустое место» 9-10 декабря пройдёт новогодний «Точка маркет». Будет представлено 100 уникальных брендов со всей страны.

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В Краснодаре состоится премьера спектакля «Морской пейзаж с акулами и танцовщицей»
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