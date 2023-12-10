В Краснодаре после дождя снова затопило улицу Московскую

С вечера 9 декабря в Краснодаре идет дождь. Ливневки в Музыкальном микрорайоне снова не справляются

Утром 10 декабря горожане поделились в соцсетях кадрами затопленной Московской. На кадрах видно, как автомобили с трудом проезжают по дороге из-за большого количества воды.

Ранее улицу Московскую затопило после дождя 23 ноября. Тогда воды было значительно больше, на некоторое время её пришлось перекрыть.

Как писали Юга.ру, в феврале 2023 года в Музыкальном микрорайоне установили насос, который в два раза мощнее предыдущего. Планировалось, что он улучшит отведение ливневых вод и избавит район от затоплений.