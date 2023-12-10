В Краснодаре после дождя снова затопило улицу Московскую

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

С вечера 9 декабря в Краснодаре идет дождь. Ливневки в Музыкальном микрорайоне снова не справляются

Утром 10 декабря горожане поделились в соцсетях кадрами затопленной Московской. На кадрах видно, как автомобили с трудом проезжают по дороге из-за большого количества воды.

Ранее улицу Московскую затопило после дождя 23 ноября. Тогда воды было значительно больше, на некоторое время её пришлось перекрыть.

Как писали Юга.ру, в феврале 2023 года в Музыкальном микрорайоне установили насос, который в два раза мощнее предыдущего. Планировалось, что он улучшит отведение ливневых вод и избавит район от затоплений.

Краснодар Музыкальный микрорайон

Новости

В Краснодаре после дождя снова затопило улицу Московскую
В Краснодаре откроется интерактивная выставка «Космодрайв»
Краснодарцев приглашают на лекцию «Вымышленные языки вымышленных вселенных»
В Краснодарском крае 215 многоэтажных домов остаются в списке самостроев
В Краснодаре проезд на 18 маршрутах подорожает до 45 рублей
Банк России выпустил серебряную монету «Творчество Леонида Гайдая»

Лента новостей

Реклама на сайте