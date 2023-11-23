В Краснодаре опять затопило улицу Московскую. Там работает спецтехника

23 ноября в Краснодаре снова затопило улицу Московскую. Ее на время перекрывали для движения транспорта, сейчас там откачивают воду

23 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что за последние сутки в городе выпала месячная норма осадков. Глава столицы Кубани Евгений Наумов рассказал о ликвидации подтоплений. По его словам, «везде и сразу воду откачать просто невозможно».

В Краснодаре выпал первый снег:

«В первую очередь машины направляются в места, где отсутствует сеть ливневой канализации и пролегают маршруты общественного транспорта», — написал в своем телеграм-канале мэр.



Воду уже откачали на улицах:

Бульвар Строителей;

Российской;

Автомобильной/Российской.

Продолжается ликвидация подтоплений по улицам:

Бульварная/Аральская;

Дежнёва/Просторная;

Парижская.

Из-за сильных осадков улицу Московскую снова затопило. Участок от Ахтарской до Гомельской временно перекрывали для проезда автомобилей. Сейчас движение восстановили. Жители поделились кадрами непогоды в соцсетях: