В Краснодаре опять затопило улицу Московскую. Там работает спецтехника

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

23 ноября в Краснодаре снова затопило улицу Московскую. Ее на время перекрывали для движения транспорта, сейчас там откачивают воду

23 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что за последние сутки в городе выпала месячная норма осадков. Глава столицы Кубани Евгений Наумов рассказал о ликвидации подтоплений. По его словам, «везде и сразу воду откачать просто невозможно».

В Краснодаре выпал первый снег:

«В первую очередь машины направляются в места, где отсутствует сеть ливневой канализации и пролегают маршруты общественного транспорта», — написал в своем телеграм-канале мэр.

Воду уже откачали на улицах: 

  • Бульвар Строителей;
  • Российской;
  • Автомобильной/Российской.

Продолжается ликвидация подтоплений по улицам:

  • Бульварная/Аральская;
  • Дежнёва/Просторная;
  • Парижская.

Из-за сильных осадков улицу Московскую снова затопило. Участок от Ахтарской до Гомельской временно перекрывали для проезда автомобилей. Сейчас движение восстановили. Жители поделились кадрами непогоды в соцсетях:

Напомним, с начала недели Краснодар стоял в сильных пробках из-за гостей города и дождей.

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В Краснодаре опять затопило улицу Московскую. Там работает спецтехника
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