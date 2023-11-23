В Краснодаре опять затопило улицу Московскую. Там работает спецтехника
23 ноября в Краснодаре снова затопило улицу Московскую. Ее на время перекрывали для движения транспорта, сейчас там откачивают воду
23 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что за последние сутки в городе выпала месячная норма осадков. Глава столицы Кубани Евгений Наумов рассказал о ликвидации подтоплений. По его словам, «везде и сразу воду откачать просто невозможно».
В Краснодаре выпал первый снег:
«В первую очередь машины направляются в места, где отсутствует сеть ливневой канализации и пролегают маршруты общественного транспорта», — написал в своем телеграм-канале мэр.
Воду уже откачали на улицах:
- Бульвар Строителей;
- Российской;
- Автомобильной/Российской.
Продолжается ликвидация подтоплений по улицам:
- Бульварная/Аральская;
- Дежнёва/Просторная;
- Парижская.
Из-за сильных осадков улицу Московскую снова затопило. Участок от Ахтарской до Гомельской временно перекрывали для проезда автомобилей. Сейчас движение восстановили. Жители поделились кадрами непогоды в соцсетях:
Напомним, с начала недели Краснодар стоял в сильных пробках из-за гостей города и дождей.