В Краснодарском крае 215 многоэтажных домов остаются в списке самостроев

Власти Кубани рассказали, что в краевом реестре самовольных строений насчитывается 215 многоэтажных домов

Губернатор Краснодарского края на совещании 8 декабря рассказал, что в региональном реестре самовольно построенных объектов по состоянию на начало декабря находятся 215 многоквартирных домов.

Среди них есть краснодарские ЖК, точное число власти не озвучили. При этом глава региона подчеркнул, что больше половины таких домов находятся в Сочи.

Мэр Краснодара Евгений Наумов на совещании добавил, что за год специалисты городской администрации выявили 387 объектов, построенных с нарушениями. За тот же период в Краснодаре снесли 69 сооружений.