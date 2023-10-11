Жительница Геленджика второй день голодает у стен администрации Краснодарского края

Дольщица снесенного дома в Геленджике второй день продолжает голодовку в Краснодаре

Жительница Геленджика Людмила Гуслякова продолжает голодовку у стен администрации Краснодарского края. Женщина второй день стоит на площади у здания с плакатом.

Напомним, Гуслякова снова начала голодовку 10 октября. Она является дольщицей, снесенной в многоэтажки в Геленджике. По словам женщины, люди несколько лет не могут добиться компенсационных выплат.

Снова выйти на акцию она решила из-за несдержанного обещания вице-губернатора Сергея Власова. По словам Гусляковой, замглавы края говорил, что проведет совещание по восстановлению прав дольщиков. Но собрание так и не состоялось.

Ранее Юга.ру писали о проблемах дольщиков краснодарского ЖК «Удачный выбор». Около 170 семей купили квартиры в многоэтажке, которую признали самостроем и снесли в 2020 году. С тех пор люди добиваются компенсационных выплат.