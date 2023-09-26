В Сочи снесут 20 зданий, которые суд признал построенными незаконно

Краснодарский край

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  • © Фото Marek Minor, unsplash.com
    © Фото Marek Minor, unsplash.com

До конца 2023 года в Сочи снесут 20 недостроенных объектов

В мэрии Сочи рассказали, что до конца года в городе снесут 20 объектов, признанных незаконными. По данным администрации, застройщики долго не исполняли решение суда о сносе построек и теперь это сделают городские власти.

Из этого числа снесли уже пять объектов. Еще восемь демонтируют сейчас, уточнили в пресс-службе мэрии. Отмечается, что работа ведется совместно с общественниками и профессиональными сообществами.

Программа сноса объектов действует в Сочи до 2028 года. Она включает ежегодный снос 12 объектов за счет бюджета и 12 объектов за счет средств спецорганизаций с последующим взысканием расходов с должника.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре за два месяца снесли 650 объектов, которые признали незаконными. Также в городе снесли торговые павильоны на улице Героя Яцкова.

В конце августа в центре Краснодара на пересечении улиц Красной и Гаврилова начали сносить заброшенные павильоны. Там обещают построить сквер

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