В Краснодаре откроется интерактивная выставка «Космодрайв»

В краснодарском ТЦ «Уровни» 14 декабря откроется парк приключений для детей и взрослых «Космодрайв»

Создатели собрали знания о космосе, аттракционы, шоу и объединили их с современными технологиями. Здесь можно прогуляться по МКС в виртуальной реальности, увидеть опыты с электричеством, ощутить гравитацию Юпитера, проверить вестибулярный аппарат на гироскопе, оценить шоу с танцующими молниями или эксперимент с генератором Ван де Граафа.

В программе:

тренировка на космических тренажерах;

музей космонавтики;

квесты в виртуальной реальности;

зона гравитации планеты Юпитер;

тематическая зона с героями из саги «Звездные войны»;

Тесла-шоу;

мастер-классы.

Выставка будет работать до 21 января 2024 года по адресу улица Стасова, 186. Стоимость билетов 599-799 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка 108 художников о переходе искусства в онлайн. Экспозицию составляют скульптуры, объекты, живопись, графика и принты.