В Краснодаре откроется интерактивная выставка «Космодрайв»
В краснодарском ТЦ «Уровни» 14 декабря откроется парк приключений для детей и взрослых «Космодрайв»
Создатели собрали знания о космосе, аттракционы, шоу и объединили их с современными технологиями. Здесь можно прогуляться по МКС в виртуальной реальности, увидеть опыты с электричеством, ощутить гравитацию Юпитера, проверить вестибулярный аппарат на гироскопе, оценить шоу с танцующими молниями или эксперимент с генератором Ван де Граафа.
В программе:
- тренировка на космических тренажерах;
- музей космонавтики;
- квесты в виртуальной реальности;
- зона гравитации планеты Юпитер;
- тематическая зона с героями из саги «Звездные войны»;
- Тесла-шоу;
- мастер-классы.
Выставка будет работать до 21 января 2024 года по адресу улица Стасова, 186. Стоимость билетов 599-799 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка 108 художников о переходе искусства в онлайн. Экспозицию составляют скульптуры, объекты, живопись, графика и принты.