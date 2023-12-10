В Краснодаре откроется интерактивная выставка «Космодрайв»

Краснодарский край

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  • © Фото vecstock, Freepik.com
    © Фото vecstock, Freepik.com

В краснодарском ТЦ «Уровни» 14 декабря откроется парк приключений для детей и взрослых «Космодрайв»

Создатели собрали знания о космосе, аттракционы, шоу и объединили их с современными технологиями. Здесь можно прогуляться по МКС в виртуальной реальности, увидеть опыты с электричеством, ощутить гравитацию Юпитера, проверить вестибулярный аппарат на гироскопе, оценить шоу с танцующими молниями или эксперимент с генератором Ван де Граафа.

В программе:

  • тренировка на космических тренажерах;
  • музей космонавтики;
  • квесты в виртуальной реальности;
  • зона гравитации планеты Юпитер;
  • тематическая зона с героями из саги «Звездные войны»;
  • Тесла-шоу;
  • мастер-классы.

Выставка будет работать до 21 января 2024 года по адресу улица Стасова, 186. Стоимость билетов 599-799 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка 108 художников о переходе искусства в онлайн. Экспозицию составляют скульптуры, объекты, живопись, графика и принты.

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