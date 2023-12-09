Краснодарцев приглашают на лекцию «Вымышленные языки вымышленных вселенных»

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» © Скриншот фото с сайта kinopoisk.ru
    Кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» © Скриншот фото с сайта kinopoisk.ru

В Краснодаре 10 декабря состоится лекция «Вымышленные языки вымышленных вселенных» от образовательного проекта Vita Nouva

Программа:

  • Почему для одних вселенных придумывают много языков, а другие прекрасно без них обходятся.
  • «Мы едем верхом»: как языки вымышленных народов отражают их культуру.
  • Разыскивается эльф для практики языка: где и как искусственные языки встречаются в нашей жизни.

Начало в 19:00. Стоимость 500 рублей, запись в телеграм-канале. Встреча пройдет в кофейне Surf Coffee X Red по адресу улица Красная, 65. 

Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций о матерном языке и котиках.

Афиша Краснодар Лекции Образование

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