Краснодарцев приглашают на лекцию «Вымышленные языки вымышленных вселенных»
В Краснодаре 10 декабря состоится лекция «Вымышленные языки вымышленных вселенных» от образовательного проекта Vita Nouva
Программа:
- Почему для одних вселенных придумывают много языков, а другие прекрасно без них обходятся.
- «Мы едем верхом»: как языки вымышленных народов отражают их культуру.
- Разыскивается эльф для практики языка: где и как искусственные языки встречаются в нашей жизни.
Начало в 19:00. Стоимость 500 рублей, запись в телеграм-канале. Встреча пройдет в кофейне Surf Coffee X Red по адресу улица Красная, 65.
Как писали Юга.ру, в краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций о матерном языке и котиках.