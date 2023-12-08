В Краснодаре на выходных пройдут лекции о матерном языке и котиках

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру
    © Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

9 декабря в 20:00 начнется встреча Ольги Седовой «Классика и мат. Лирика 18+».

Программа:

  • откуда взялся матерный язык и почему он запрещен;
  • в чем уникальность русского мата и зачем он нам нужен;
  • с какой целью классики прибегают к бранным словам;
  • ай да Пушкин, ай да сукин сын! И друге классики;
  • 20 век и два его ярких представителя: Маяковский и Есенин.

10 декабря в 16:00 стартует лекция Марии Резец «Литературное мяу»

Программа:

  • коты от Древнего Китая до наших дней;
  • котики в русской литературе;
  • приметы, связанные с котами;
  • 10 котов, повлиявших на литературу;
  • кошка Ася и письмена Майя.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, 9 декабря в краснодарской «Галерее Ларина» презентуют книги Марселя Жуандо и Антона Очирова.

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