В Краснодаре на выходных пройдут лекции о матерном языке и котиках
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций
9 декабря в 20:00 начнется встреча Ольги Седовой «Классика и мат. Лирика 18+».
Программа:
- откуда взялся матерный язык и почему он запрещен;
- в чем уникальность русского мата и зачем он нам нужен;
- с какой целью классики прибегают к бранным словам;
- ай да Пушкин, ай да сукин сын! И друге классики;
- 20 век и два его ярких представителя: Маяковский и Есенин.
10 декабря в 16:00 стартует лекция Марии Резец «Литературное мяу».
Программа:
- коты от Древнего Китая до наших дней;
- котики в русской литературе;
- приметы, связанные с котами;
- 10 котов, повлиявших на литературу;
- кошка Ася и письмена Майя.
Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, 9 декабря в краснодарской «Галерее Ларина» презентуют книги Марселя Жуандо и Антона Очирова.