В Краснодаре на выходных пройдут лекции о матерном языке и котиках

В краснодарском арт-пространстве «Маяк» на выходных пройдет серия образовательных лекций

9 декабря в 20:00 начнется встреча Ольги Седовой «Классика и мат. Лирика 18+».

Программа:

откуда взялся матерный язык и почему он запрещен;

в чем уникальность русского мата и зачем он нам нужен;

с какой целью классики прибегают к бранным словам;

ай да Пушкин, ай да сукин сын! И друге классики;

20 век и два его ярких представителя: Маяковский и Есенин.

10 декабря в 16:00 стартует лекция Марии Резец «Литературное мяу».

Программа:

коты от Древнего Китая до наших дней;

котики в русской литературе;

приметы, связанные с котами;

10 котов, повлиявших на литературу;

кошка Ася и письмена Майя.

Купить билеты можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, 9 декабря в краснодарской «Галерее Ларина» презентуют книги Марселя Жуандо и Антона Очирова.