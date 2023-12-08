В Краснодаре откроют выставку 108 художников о переходе искусства в онлайн
9 декабря в краснодарской галерее Plague Space откроется выставка The last off-site show on the Earth at Plague Space and everywhere
Это вторая часть одноименного проекта, для которого кураторы отобрали через open call работы 108 художников из разных городов РФ и других стран.
В первой части проекта команда Plague — организаторы выставки — несколько месяцев фотографировала предметы искусства в различных местах: в природных и городских ландшафтах, публичных и закрытых пространствах и многих других.
«Такой подход нацелен на создание спекулятивного архива всевозможных необычных локаций для показа искусства, включенного в создание и исследование коллективом Plague off-site выставок и возможностей их репрезентации физически и онлайн», — пояснили организаторы выставки.
Вторая часть проекта The last off-site show on the Earth at Plague Space and everywhere представляет собой выставку-архив в пространстве Plague Space из 107 работ и их фотографий, сделанных ранее. Экспозицию составляют скульптуры, объекты, живопись, графика и принты.
«Выставочная архитектура — стеллажи, коробки и столики — имитирует пространство склада или хранилища с картотекой, совмещая эстетику концептуального искусства с современной визуальной культурой», — пояснила кураторская группа Plague.
Ее участники называют основной задачей проекта исследование современных подходов к производству выставок за пределами галерей. Нынешний проект группы стремится фиксировать переход объектов искусства в онлайн и снова в офлайн. Также организаторы ставят перед собой задачу открывать новые для себя имена и включать их в более широкое арт-сообщество.
Алессандро Симонини, Алекс де Роек, Алекс Новак, Александр Шамеев, Александр Волков, Алина Измайлова, Алиса Смородина, Алекс Бугат, Алия Байрамова, Анастасия Юсыпей, Андрей Беляев и Дарья Иванс, Андрей Каратеев, Анна Боброва, Антон Левин, Антон Осин, Арканджело Костанцо, Беа Сюй, Бене Андрист, Бернд Иммингер, Кайо Менезес, Шарлотта Эта Мамм, Джулия Мария, Даниэль Роблес Лизано, Даниил Епифанов, Дэнни Миланезе, Дарья Арбузова, Дарья Кочеткова, Дарья Радиорыб, Дэннис Рудольф, Диля Гарифжанова, Дмитрий Цупко, Ефим Наджаф-Заде, Екатерина Антошкина, Екатерина Герасименко, Екатерина Серикова, Элишка Ягелкова, Элла Ван Олссон (xie3lla), Евгений Аверин, Евгений Березин, Феликс Эшфорд, Габриэле Чулли, Галя Фадеева, Глеб Баранов, Ханна Халлам-Имс, Христос Ханцис, Илья Захаров, Илья Колесников, Иона Маккензи, Ирина Петракова, Хавьер Галан, Хавьер Тривиньо Мурильо, Джули Морен, Юрген Бауманн, Катя Жилина, Катерина Лукошкова, Катя Исаева, Лай Ю Тонг, Лена Хагер, Лилия Косолапова, Лидия Кузак, Максим Новиков, Мария Филимонова, Мария Катьянова, Мария Ларионова, Мария Ромашка, Марина Горячева, Мария Анаскина, Мигель Гайдош, Мигель Мартин, Миша Гудвин, Миша Юров, Ники Спарре-Ульрих, Никос Кацампанис, Ной Грин, Ной Трэвис Филлипс, Олег Семеновых. Ольга Городенская, Ольга Махно, Ольга Парамонова, Ольга Щербакова, Паша Шестоков, Павел Польщиков, Педро Госслер, Куинн Жирар, Роман Круглов, Руслан Ковшик, Райан Лим Зи Йи, Сэм Блэквуд, Саша Дея, Саша Кочеткова, Шон Пирсон, Сергей Зыков, Соня Бондарева, Сьюзи Чан, Светлана Цепкало, Танос Циусис, Тереза Таффнер, Тим Церпишевски, Том Путман, Вадим Зайцев, Валентин Трусов, Вега Сабринадо, Виктор Хижняк, Владислава Тарасова, Синьхан Ю, Юрий Отинов, Юрий Березкин, Зу Калиновска.
Выставка откроется 9 декабря и продлится до 25 февраля 2024 года. Галерея Plague Space находится на улице Зиповская, 5, литер Б, кабинет 224.
Открытие намечено на 19:00. Вход свободный. Кроме дня открытия, дни посещения среда и воскресенье, по предварительной записи через инстаграм*-аккаунт @plague_space.
Ранее Юга.ру анонсировали выставки в Plague Space o бытовом мистицизме, о магии, цифровизации и времени и о смехе, абсурде и иррациональных действиях.
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