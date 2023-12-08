В Краснодаре откроют выставку 108 художников о переходе искусства в онлайн

Это вторая часть одноименного проекта, для которого кураторы отобрали через open call работы 108 художников из разных городов РФ и других стран.

В первой части проекта команда Plague — организаторы выставки — несколько месяцев фотографировала предметы искусства в различных местах: в природных и городских ландшафтах, публичных и закрытых пространствах и многих других.

«Такой подход нацелен на создание спекулятивного архива всевозможных необычных локаций для показа искусства, включенного в создание и исследование коллективом Plague off-site выставок и возможностей их репрезентации физически и онлайн», — пояснили организаторы выставки.

Вторая часть проекта The last off-site show on the Earth at Plague Space and everywhere представляет собой выставку-архив в пространстве Plague Space из 107 работ и их фотографий, сделанных ранее. Экспозицию составляют скульптуры, объекты, живопись, графика и принты.