В Краснодаре откроется выставка живописи, графики и скульптуры «Черное и белое»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском краевом выставочном зале 12 декабря откроется экспозиция «Черное и белое»

Представлена живопись, графика и скульптурные объекты, всего около 80 произведений. Среди авторов — Ольга Трапицына, Андрей Косицкий, Екатерина Пшеничная, Марина Коунева, Сергей Гелецкий, Ирина Абрамова, Евгения Форова, Елена Прийма и другие.

«Зрителей ждёт множество стилей и техник, используемых художниками для выражения своего видения мира в черно-белой палитре. Особое очарование состоит в том, что авторы не будут связаны конкретной тематикой или жанром. Пейзажи, натюрморты, портреты, абстрактные полотна, даже скульптура увлекут самого искушенного зрителя простотой, глубиной и искренностью художественного языка», — сообщили в пресс-службе выставочного зала.

Посетить экспозицию можно до 24 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей. Возрастное граничение 12+.

Как писали Юга.ру, 9 декабря в краснодарской галерее Plague Space откроется выставка The last off-site show on the Earth at Plague Space and everywhere. Это вторая часть одноименного проекта, для которого кураторы отобрали через open call работы 108 художников из разных городов РФ и других стран.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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В Краснодаре откроется выставка живописи, графики и скульптуры «Черное и белое»
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