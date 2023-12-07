В Краснодаре пройдет презентация новых книг издательства «Асебия»

В конце осени краснодарское издательство «Асебия» выпустило две новые книги. Первой вышел поэтический сборник Антона Очирова «#ООН», изданный совместно с литературно-теоретическим журналом [Транслит]. В книге представлены стихи автора, написанные за последние 13 лет.

«#ООН» выходит как раз в тот момент, когда сама Организация Объединенных Наций находится в самом глубоком кризисе за всю свою историю, что заставляет еще раз задуматься о метафизических основаниях т. н. государств», — сообщает «Асебия».

Вторая книга — «Сокровенное» Марселя Жуандо. Это отредактированный текст лекции, прочитанной французским прозаиком-модернистом в 1953 году в Лиможе. Она издана совместно с издательством «KOLONNA Publications / Митин Журнал».