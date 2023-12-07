В Краснодаре пройдет презентация новых книг издательства «Асебия»

Краснодарский край

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  • Антона Очирова «#ООН» © Фото издательства «Асебия»
    Антона Очирова «#ООН» © Фото издательства «Асебия»

9 декабря в краснодарской «Галерее Ларина» презентуют книги Марселя Жуандо и Антона Очирова

В конце осени краснодарское издательство «Асебия» выпустило две новые книги. Первой вышел поэтический сборник Антона Очирова «#ООН», изданный совместно с литературно-теоретическим журналом [Транслит]. В книге представлены стихи автора, написанные за последние 13 лет.

«#ООН» выходит как раз в тот момент, когда сама Организация Объединенных Наций находится в самом глубоком кризисе за всю свою историю, что заставляет еще раз задуматься о метафизических основаниях т. н. государств», — сообщает «Асебия».

Вторая книга — «Сокровенное» Марселя Жуандо. Это отредактированный текст лекции, прочитанной французским прозаиком-модернистом в 1953 году в Лиможе. Она издана совместно с издательством «KOLONNA Publications / Митин Журнал».

  • «Сокровенное» Марселя Жуандо © Фото издательства «Асебия»
    «Сокровенное» Марселя Жуандо © Фото издательства «Асебия»

«Марсель Жуандо — любимый писатель философа Бердяева, певец сладострастия и удовольствий, непрестанно ищущий Бога в диалектике греха и святости», — написано в пресс-релизе издательства.

По словам организаторов, гостей презентации ждут «захватывающие конкурсы, лепка снеговиков, кокильяр-иллюзионизм, панк-хореография, таро-гадания по картам России, и, естественно, метарусские хороводы».

Презентация состоится в «Галерее Ларина», на улице Октябрьская, 60/1. Начало — в 18:00. Вход — свободный.

Электронные версии книг доступны на сайте издательства.

Как сообщали Юга.ру, «Асебия» — краснодарское издательство, основанное в марте 2018 года. Среди прочего, оно выпустило анонимный анархистский манифест «Конституция Метароссии», поэтический сборник Валерия Нугатова «ЕДОДОЙ!», книгу стихов Александра Бренера «Наконец-то коммунизм».

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