В Краснодаре пройдет презентация новых книг издательства «Асебия»
9 декабря в краснодарской «Галерее Ларина» презентуют книги Марселя Жуандо и Антона Очирова
В конце осени краснодарское издательство «Асебия» выпустило две новые книги. Первой вышел поэтический сборник Антона Очирова «#ООН», изданный совместно с литературно-теоретическим журналом [Транслит]. В книге представлены стихи автора, написанные за последние 13 лет.
«#ООН» выходит как раз в тот момент, когда сама Организация Объединенных Наций находится в самом глубоком кризисе за всю свою историю, что заставляет еще раз задуматься о метафизических основаниях т. н. государств», — сообщает «Асебия».
Вторая книга — «Сокровенное» Марселя Жуандо. Это отредактированный текст лекции, прочитанной французским прозаиком-модернистом в 1953 году в Лиможе. Она издана совместно с издательством «KOLONNA Publications / Митин Журнал».
«Марсель Жуандо — любимый писатель философа Бердяева, певец сладострастия и удовольствий, непрестанно ищущий Бога в диалектике греха и святости», — написано в пресс-релизе издательства.
По словам организаторов, гостей презентации ждут «захватывающие конкурсы, лепка снеговиков, кокильяр-иллюзионизм, панк-хореография, таро-гадания по картам России, и, естественно, метарусские хороводы».
Презентация состоится в «Галерее Ларина», на улице Октябрьская, 60/1. Начало — в 18:00. Вход — свободный.
Электронные версии книг доступны на сайте издательства.
Как сообщали Юга.ру, «Асебия» — краснодарское издательство, основанное в марте 2018 года. Среди прочего, оно выпустило анонимный анархистский манифест «Конституция Метароссии», поэтический сборник Валерия Нугатова «ЕДОДОЙ!», книгу стихов Александра Бренера «Наконец-то коммунизм».