Жители Краснодарского края стали больше тратить на курьеров и спортивных тренеров

Жители Кубани стали больше тратить на услуги курьеров и персональных фитнес-тренеров в спортивных центрах

На доставку жители региона с января по октябрь 2023 года потратили 2,7 млрд рублей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2022-го, пишет «РБК Кубань» со ссылкой на материалы Краснодарстата.

Абонементы в фитнес-центры и спортивные клубы, а также услуги персональных тренеров обошлись в 1,6 млрд рублей. Показатель вырос на 17%.