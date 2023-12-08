Жители Краснодарского края стали больше тратить на курьеров и спортивных тренеров
Жители Кубани стали больше тратить на услуги курьеров и персональных фитнес-тренеров в спортивных центрах
На доставку жители региона с января по октябрь 2023 года потратили 2,7 млрд рублей. Это на 28% больше, чем за аналогичный период 2022-го, пишет «РБК Кубань» со ссылкой на материалы Краснодарстата.
Абонементы в фитнес-центры и спортивные клубы, а также услуги персональных тренеров обошлись в 1,6 млрд рублей. Показатель вырос на 17%.
В 2023 году спрос на курьеров в Краснодарском крае вырос на 51%:
Больше всего средств в сфере услуг получили гостиницы и отели — 107,1 млрд рублей.
За техобслуживание и ремонт транспорта и оборудования в 2023 году жители региона заплатили 31,5 млрд рублей, а за ремонт и строительство жилья — 28,4 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 349 человек получают зарплату больше 1 млн рублей.