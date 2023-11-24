На строительство трамвайных путей в Краснодаре выделят 4 млрд рублей

Из них средства федерального бюджета составят 4,2 млрд рублей. Деньги пойдут на строительство трамвайных путей, приобретение трамваев и электробусов. Об этом заявил министр финансов региона Александр Кнышов на рассмотрении в первом чтении законопроекта о краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на сессии Заксобрания Кубани.

Общий дорожный фонд Краснодарского края на 2024 год составляет 48,8 млрд руб. По словам Александра Кнышова, его объем увеличат на сумму неиспользованных бюджетных средств текущего года и поступления доходов сверх учтенного уровня.

Напомним, в 2022 году начали строить трамвайный узел для новой ветки в район Западного обхода. Вся линия пройдет от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, «Баскет-Холлу» и улице Московской. Её протяженность составит 35,6 км. Работы планируют выполнить в четыре этапа и потратить на это около 28 млрд рублей. Построить ветку хотят до 2026 года.

В сентябре стало известно, что подрядчик не успел реконструировать трамвайный узел на улице Московской в срок.